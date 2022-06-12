"День вбивці та мародера": окупанти продовжують красти метал з Маріуполя (відео)

"День вбивці та мародера": окупанти продовжують красти метал з Маріуполя (відео)

У неділю, 12 червня, з Маріупольського порту вийшло вже третє судно з російським прапором, на яке загарбники завантажили викрадений у місті металопрокат.

Російські окупанти продовжують красти метал з тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Поки путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день Росії. День вбивці та мародера", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники планують відкрити дитяче відделення лікарні у Маріуполі.