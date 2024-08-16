День, який увійде в історію: ДШВ показали ефектне відео перших годин операції у Курській області

За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало відео перших годин операції у Курській області РФ.

"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни", – йдеться в повідомленні.

За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українських солдатів усіх родів військ, задіяних в операції.

У ДШВ показали відео перших годин операції у Курській області

Нагадаємо, що 6 серпня росіяни заявили про прорив кордону у Курській області.

За словами головкома Сирського, всього з початку операції просунулися на 35 кілометрів вглиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території РФ – 82 населені пункти. Також відомо про велику кількість російських полонених.

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