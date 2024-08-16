День, який увійде в історію: ДШВ показали ефектне відео перших годин операції у Курській області

За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало відео перших годин операції у Курській області РФ.
"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни", – йдеться в повідомленні.
За словами десантників, ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українських солдатів усіх родів військ, задіяних в операції.
Нагадаємо, що 6 серпня росіяни заявили про прорив кордону у Курській області.
За словами головкома Сирського, всього з початку операції просунулися на 35 кілометрів вглиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території РФ – 82 населені пункти. Також відомо про велику кількість російських полонених.
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