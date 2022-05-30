День "захисту" дітей по-російському: окупанти грабують школи Маріуполя до свята

Обладнання вивозять до Донецька "під прапором єдиної Росії".

Окупанти продовжують грабувати Маріуполь. І навіть не зупиняються перед тим, що це майно належить школам.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко на телеканалі "Freeдом".

"Уявіть, зруйнована нова школа №26, опорна, яка зроблена за найсучаснішими європейськими вимогами, де інтерактивні дошки - у кожному класі, лабораторії хімії, фізики, математики, біології... Вони навіть це обладнання викрадають та вивозять до Донецька. Віддають це "під прапором єдиної Росії". Це цинізм найвищої міри. І вони кажуть, що готуються до Дня захисту дітей", - повідомив Бойченко.

Ці ж окупаційні війська, які сьогодні назвали себе владою у Маріуполі – вони ж і вбили дітей у драмтеатрі, а також жінок у пологовому будинку, які ховалися від обстрілів. Цей вогонь був скоригований саме внутрішньою ворожою силою, додав Бойченко.

"Ми до кінця ще не знаємо про те пекло, що створила російська так звана армія. Вони збираються святкувати на кістках, крові дітей, яких вони вбили. Це цинічний шабаш, який відбувається у місті", - додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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