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День збитих російських льотчиків: на Миколаївщині ЗСУ взяли в полон окупанта - відео

День збитих російських льотчиків: на Миколаївщині ЗСУ взяли в полон окупанта - відео

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День збитих російських льотчиків: на Миколаївщині ЗСУ взяли в полон окупанта - відео

ФОТО: скрин з відео

Українські військові нарощують сили на всіх позиціях.

На Миколаївщині військові збили чотири ворожі гвинтокрили, один з морпіхів підразав відразу три російські одиниці. Одного з пілотів українські військові взяли в полон. 

На опублікованому відео російський окупант, якому вдалося катапультуватися на поле, розповідає, звідки він та в якій частині служить. 

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Telegram опублікував відео одного з чотирьох гелікоптерів окупантів, збитих сьогодні над Миколаєвом, та написав:"Тепер ми ввічливі люди".

На Миколаївщині наші вояки взяли в полон ворожого пілота

На Миколаївщині наші вояки взяли в полон ворожого пілота

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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