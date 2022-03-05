День збитих російських льотчиків: на Миколаївщині ЗСУ взяли в полон окупанта - відео

Українські військові нарощують сили на всіх позиціях.

На Миколаївщині військові збили чотири ворожі гвинтокрили, один з морпіхів підразав відразу три російські одиниці. Одного з пілотів українські військові взяли в полон.

На опублікованому відео російський окупант, якому вдалося катапультуватися на поле, розповідає, звідки він та в якій частині служить.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Telegram опублікував відео одного з чотирьох гелікоптерів окупантів, збитих сьогодні над Миколаєвом, та написав:"Тепер ми ввічливі люди".