День збитих російських льотчиків: які втрати поніс ворог у небі за добу

День збитих російських льотчиків: які втрати поніс ворог у небі за добу

Сьогодні, 5 березня, для російських пілотів був невдалий день, українські захисники дали гідну відповідь.

Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнають чергових втрат від сил протиповітряної оборони України.

Про втрати ворога повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Втрати російських окупантів у небі:

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ.

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 44 літаки та 44 вертольоти.

"Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю", - йдеться у повідомленні.

Відзначають роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.