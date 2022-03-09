"Денацифікація" лікарень і пологових: Зеленський назвав дії окупантів у Маріуполі "за межею звірства"

"Денацифікація" лікарень і пологових: Зеленський назвав дії окупантів у Маріуполі "за межею звірства"

Президент заявив, що внаслідок атаки РФ на пологовий будинок і дитячу лікарню у Маріуполі постраждали 17 людей.

Блокада і бомбардування Маріуполя, зокрема удари по пологовому будинку і дитячій лікарні — за межею звірства.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пізно ввечері 9 березня.

"Російські бомби впали на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Будівлі зруйновані. Станом на цей час — 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста", — сказав глава держави.

Президент перейшов на російську і запитав владу РФ і простих росіян, яку загрозу несуть для їхньої країни лікарні і пологові.

"Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации. Что это за страна такая, которая боится больниц, роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — "денацификация" больницы?", — зазначив Зеленський.

Глава держави назвав дії окупантів у Маріуполі "за межею звірства".

Раніше Володимир Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України.

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