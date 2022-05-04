"Денацифікація" не спрацювала: росіяни не розуміють цей термін, Кремль різко скоротив його використання

"Денацифікація" не спрацювала: росіяни не розуміють цей термін, Кремль різко скоротив його використання

Очільник Кремля Володимир Путін відмовляється від терміну "денацифікація".

У своєму відеозверненні 24 лютого президент країни-агресорки Володимир Путін назвав цілями так званої спецоперації "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Однак за даними російських соціологів, більшість росіян не розуміють значення цього слова, та не можуть його пояснити.

Про це повідомляють журналісти-дослідники "Проект" із посиланням на джерела у Кремлі.

"Майже одразу з'ясувалося, що термін – невдалий. Приблизно через тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням ставлення росіян до основних тез пропаганди. Чотири співрозмовники "Проекту" – високопоставлений медіаменеджер та близькі до Кремля соціолог та політтехнологи – стверджують, що респонденти не змогли до ладу пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього людям було складно навіть вимовити це слово, каже один із співрозмовників", - повідомляють журналісти.

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Кремль різко скоротив використання терміну "денацифікація".

Пропагандистські журналісти та передачі в Росії також різко змінили свій вектор щодо використання терміну "денацифікація".

Цю інформацію підтверджують ефіри програми "Вести тижня" пропагандиста Дмитра Кисельова. У першому, після початку війни випуску, він не менше семи хвилин пояснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це раз протягом випуску.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета, за словами очільника окупантів, — захист людей, які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Путін оголосив про плани "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну.

Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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