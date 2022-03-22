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"Денацифікація" України - це гротескна брехня Путіна": Джонсон про вбивство Росією в'язня німецьких концтаборів

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"Денацифікація" України - це гротескна брехня Путіна": Джонсон про вбивство Росією в'язня німецьких концтаборів

Борис Джонсон / Getty Images

96-річний Борис Романченко робив усе, щоб нацизму не було у світі і його вбили росіяни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на вбивство російськими окупантами 96-річного Бориса Романченка - в'язня німецьких концтаборів. 

Про це він написав у Twitter

"Жахлива трагедія. Борис пережив чотири концтабори і присвятив своє життя тому, щоб жахи нацизму не повторилися. Твердження Путіна про те, що його вторгнення в Україну є "денацифікацією", є гротескною брехнею. Натомість ми бачимо бомбардування невинних людей", - написав Джонсон. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів 96-річного Бориса Романченка. Глава держави зауважив, що  Романченко вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, у часи Другої світової, а загинув у Харкові в 21 столітті від російського обстрілу.

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