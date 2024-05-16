Денацифікація в дії: у Бєлгородській області "кадировець" розстріляв трьох товаришів по службі і втік зі зброєю

30-річний "кадировець" вирішив трохи спростити роботу для ЗСУ і ліквідував трьох окупантів ще до того, як їх відправили на фронт.
У Бєлгородській області РФ російський військовий Заурбек Ахтаєв розстріляв трьох товаришів по службі і втік зі зброєю в руках.
Про це свідчить оголошення про розшук в російських Telegram-каналах, на які звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
У районі селища Червона Яруга 30-річний "кадировець" щось не поділив зі своїми товаришами по зброї і розстріл 3-х окупантів, а потім зник у невідомому напрямку, прихопивши із собою зброю.
"Герой "СВО" Заурбек Ахтаєв розстріляв у Бєлгородській області трьох товаришів по службі. Нарешті справжня денацифікація", – зазначив Казанський.
Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли окупанти влаштовують розбірки і вбивають одне одного. Недавно на Донбасі уродженець Харкова, який служив окупантам, розстріляв 6 військових РФ. У соцмережах повідомляють, що чоловік розстріляв товаришів по службі після чергового обстрілу росіянами Харкова, внаслідок чого його мати отримала травму.
Також повідомлялося, що у Мелітополі п'яний окупант розстріляв двох "волонтерів" із Чувашії, з якими не поділив жінок.
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