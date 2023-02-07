"Денацифікувати і десатанізувати": Кадиров знову виступив із погрозами Польщі

Рамзан Кадиров запропонував після України "денацифікувати Польщу і боротися там "із сатанізмом".

Очільник Чечні Рамзан Кадиров знову виступив із скандальною заявою щодо Польщі. Цього разу він запропонував після України "денацифікувати і десатанізувати" Польщу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У рамках підтримки України Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси, і тепер вона збентежена: а що, коли після успішного закінчення СВО ("спеціальної військової операції" – війни – ред.) Росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Адже після України на карті Польща", – написав Кадиров.

Він також додав, що "неодноразово заявляв, що боротьба із сатанізмом має продовжуватися по всій Європі і в першу чергу на території Польщі".

Кадиров також зазначив, що Росія "може надати організаційну допомогу" в проведенні референдуму в Сілезії, оскільки цей регіон Польщі, на його думку, "заслужив на особливий незалежний статус і там вкрай необхідний референдум".

Нагадаємо, прем'єр Ічкерії заявив, що Кадиров є наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки.

Інші абсурдні заяви Рамзана Кадирова

У січні Рамзан Кадиров повідомив про підготовку до війни в Україні мусульманських священників, яких росіяни навчили користуватися зброєю. Загалом у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

Рамзан Кадиров також закликав своїх прихильників допомогти побороти "нетрадиційні цінності".

Читайте також: