Деніел Редкліфф продає мантії чарівників із "Гаррі Поттера": зібрані кошти підуть на допомогу Україні

Англійський актор Деніел Редкліфф, який зіграв головну ролі у "Гаррі Поттері", продає мантії чарівників. Саме такий одяг носили герої кінострічки, які стали улюбленцями мільйонів шанувальників зі всього світу.

Деніел Редкліфф таким чином вирішив підтримати українців, які постраждали від російської агресії. Всі зібрані кошти від продажів мантій актор відправить на допомогу Україні .

До слова, відповідне повідомлення актора з'явилися на сайті Magicartz, саме там Редкліфф і продає мантії чарівників.

"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники "Гаррі Поттера" можуть замовити мантії різних факультетів Гоґвортсу, а також відповідні краватки.

Деніел Редкліфф й раніше підтримував українців. Він порівнював кремлівського диктатора з антигероєм "Гаррі Поттера" - Лордом Волдемортом, і зазначив, що лише гуртом людство може здолати зло.

Нагадаємо, раніше зірка фільмів про "Гаррі Поттера", відомий англійський актор Олівер Фелпс, також підтримав українців, які героїчно боряться з російськими окупантами.

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