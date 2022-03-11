Денисенко нагадав, що перші вкиди про біохімічні лабораторії в Україні ще рік тому почав озвучувати Медведчук

Денисенко нагадав, що перші вкиди про біохімічні лабораторії в Україні ще рік тому почав озвучувати Медведчук

Радник міністра не виключає, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.

Брехню про біохімічнілабораторії в Україні почав ще рік тому поширювати депутат Віктор Медведчу, а вже останні три тижні такі фейки стали розганяти активно росіяни.

Про це наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі ТСН.

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Він заявив, що не можемо виключати, що готують сирійський сценарій. «Тут є два аспекти – перший – воєнний. І цим займаються зараз відповідні служби в Україні, щоб зрозуміти, що ми можемо протиставити. Але зараз краще це тримати в тиші. Але відповідні структури обов’язково оприлюднять все. Що потрібно знати населенню. З іншого боку, це безумовно страшний інформаційні удари, які мають наноситись із усіх куточків світу. Тобто росіяни повинні розуміти, що хімічні атаки по Україні будуть мати більш сильні наслідки навіть після вторгнення до України», - заявив Денисенко.

Він нагадав, що це дієвий метод, адже напередодні відбулася телеконференція Путіна із його міністрами, щоб оцінити, що ж буде після введення санкцій.

«Росія засекретила можливий рівень безробіття. Вони просто побоялися публічно це казати. Незалежні аналітики кажуть, що це плюс 10%. Другий момент, в своїх оптимістичних прогнозах вони говорять, що падіння ВВП, лише через санкції буде 8%. Тобто це буде величезний провал економіки Росії», - зазначив він.