Денисенко назвав міфологією інформацію про 40 тисяч сирійців, які їдуть воювати до України

Денисенко назвав міфологією інформацію про 40 тисяч сирійців, які їдуть воювати до України

Проте він припустив, що якусь кількість людей все ж можуть доправити до Росії, чи Білорусі.

Президенту Росії Володимиру Путіну дуже прибріхують, коли повідомляють, що 40 тисяч сирійців поїдуть воювати до України.

Так переконує радник очільника МВС Вадим Денисенко в ефірі ТСН.

«Вся армія Сирії складає 100-130 тисяч людей і уявити, що Асад віддасть 40 тисяч людей, це означає, що він має здатись, бо там почнеться нова війна», - переконує він.

Другим аргументом про те, що така кількість найманців не може прибути сюди – це логістика. Бо доставити їх не можна ні морем, ані повітрям, адже навіть якщо припустити, що найбільший літак РФ буде їх доправляти, знадобиться дві тисячі рейсів.

Проте він припустив, що якусь кількість людей все ж можуть доправити до Росії, чи Білорусі. Але те, що вони будуть воювати – це малореалістично. «Вони спробують втекти із поля бою, щоб втекти до ЄС», - переконаний Денисенко.

Таку кількість людей із Сирії він називає міфологією, як і величезну кількість чеченців, яких насправді було до півтори тисячі людей. "Чеченців в Україні був аж один полк і більшість з них вже удобрює наш чорнозем", - зазначив він.

Денесинко зазначив, що Україні варто непокоїтись радше про те, що в Росії 1 квітня починається новий призов і там триває масована обробка строковиків, щоб гнати до України. Він закликав щосили розповідати росіянам про те, що відбувається із строковиками в Україні, щоб там уникали армії, ховались від призову.

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