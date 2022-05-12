Денісова: "Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", утримують у нелюдських умовах"

Денісова: "Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", утримують у нелюдських умовах"

Маріупольців та людей з Маріупольського району, які не пройшли "фільтрацію", окупанти утримують у в'язницях Донецька.

Окупанти катують мирних жителів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Стало відомо, що українців, які не пройшли фільтрацію та яких визнано "неблагонадійними" у фільтраційних таборах під Маріуполем, доправляють до приміщення колишньої виправної колонії №52 у селі Оленівка Донецької області або у сумнозвісну тюрму "Ізоляція" в Донецьку", - повідомила вона.

Окупанти утримують людей у нелюдських умовах. Колонія розрахована на перебування 850 осіб. За інформацією Денісової, наразі окупанти ув'язнили там щонайменше 3 тисячі людей з Маріуполя та Маріупольського району.

Окупанти катують полонених, погрожують стратами та примушують до співпраці.

"️Деяких бранців через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Повідомляють також про масові випадки зникнення людей після допитів", - додала Денісова.

Затриманий російськими силовиками кримський татарин заявляє про катування | Новини Криму

Нагадаємо, загарбники виклали у Мережу відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані тортури із застосуванням електричного струму.

Читайте також: