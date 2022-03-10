Денісова нагадала українцям, як отримати допомогу у розшуку зниклих родичів

Можна звертатись по допомогу у пошуках як цивільних людей, так і військових.

Українці можуть отримати допомогу у пошуках родичів, з якими зник зв’язок, якщо звернуться на "гарячу лінію" 0 800 50 17 20.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в ефірі марафону.

Вона каже, що лінія працює цілодобово. Можна звертатись по допомогу у пошуках як цивільних людей, так і військових. Вони співпрацюють із усіма службами, тож всі разом будуть допомагати у пошуках.

Також за цим номером можна звертатись і щодо гуманітарних коридорів і отримання допомоги.

Наразі працівники Секретаріату Уповноваженого працюють у три зміни.