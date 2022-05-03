Денісова назвала геноцидом усиновлення вивезених до Росії українських дітей-сиріт

На територію РФ примусово вивезли 2 161 дитину-сироту з території України. Уповноважена Верховної Ради з прав людини називає це геноцидом українського народу. У РФ зараз почали спрощувати порядок усиновлення.

За даними російських окупантів, на територію РФ примусово вивезли 2 161 дитину з інтернатів та дитбудинків.

Про це 3 травня в ефірі інформаційного телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти за сприяння злочинної влади "ДНР" та "ЛНР" вивезли дітей-сиріт, дітей без статусу, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми знаємо, що частина знаходиться в Підмосков’ї, частина в Ленінградській, Омській, Володимирській областях, – заявила Денісова.

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За її словами, у РФ зараз почали спрощувати порядок усиновлення для того, щоб російські громадяни могли забрати собі українських дітей.

" І ми знаємо, що в Підмосков’ї є такі діти, які вже чекають на усиновлення росіянами. Ще 240 дітей готують до усиновлення", – зазначила Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини називає це геноцидом українського народу.

"Коли забирають дітей однієї етнічної групи до іншої етнічної групи і ці групи перебувають у стані конфлікту, то таким чином одну країну позбавляють майбутнього. Не буде дітей – не буде України. Тому це є геноцидом українського народу, – сказала Денисова, наголосивши, що все це прописано у Конвенції щодо попередження геноциду", - резюмувала вона.

Також Денісова повідомила, що Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують рішення, яке дозволить примусово вивезеним до Російської Федерації українцям отримати посвідки у іноземних консульствах на території РФ.

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