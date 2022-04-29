Денісова: У Маріуполі окупанти відкривають "банкомати" та збирають персональні дані

У Маріуполі окупанти відкрили так звані "банкомати". Один з таких банкоматів працює у Лівобережному районі міста.

Загарбники виманюють персональні дані у людей, які залишилися в Маріуполі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У приміщенні Центрального відділку поліції російські окупанти під виглядом "соціальних служб та Пенсійного фонду" активно збирають персональні дані у людей про майно та родичів.

"Існує загроза, що ці дані можуть використовуватися рашистами для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або мешкають за межами Маріуполя", — зауважила вона.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а аткож брак питної води та їжі. А ще під завали залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

Окупанти примусово вивезли 309 маріупольців на далекий схід Росії

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