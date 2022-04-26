Денісова заявила про 13 крематоріїв окупантів у Маріуполі: "12 осіб не повернулись, якийсь невідомий запах"

Денісова заявила про 13 крематоріїв окупантів у Маріуполі: "12 осіб не повернулись, якийсь невідомий запах"

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти розгорнули в Маріуполі роботу 13 крематоріїв. Про це вдалося отримати свідчення та належним чином зафіксувати.

Спершу російські окупанти розбирали завали в Маріуполі і тіла загиблих звідти привозили до супермаркету "Метро", адже там є холодильники.

Про це Денісова розповіла в інтерв’ю "Суспільному".

"Нас же в Маріуполі нема. Але зателефонували люди і кажуть: у нас 12 осіб вийшли на вулицю і досі не прийшли, якийсь невідомий запах. А потім вони зняли крематорій – як заїжджає установка, і там люди на неї навалені", – розповіла омбудсменка.

Вона додала, що перший крематорій до Маріуполя окупанти завезли два тижні тому. Привезли також машину, яка розбирає завали.

"Як розголос пішов після Бучі, вони почали знищувати докази злочинів. Розбирали завали і привозили тіла в магазин "Метро" ­– у них там є холодильники. А потім побачили, що вже стільки тіл, що ніяк не впораються з одним крематорієм. І вони привезли їх туди декілька, там, по-моєму, 13 крематоріїв працює. Є свідчення, ми все це зафіксували і передали", – розповіла Денісова.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 квітня російські війська продовжують артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю.

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