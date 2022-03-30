Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців

Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців

Кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.

Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до росії", - написала Денісова.

За її даними, кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей. Так, перші 90 тисяч забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18-го лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.

Спершу, за словами Денісової, люди потрапляють до так званих "фільтраційних таборів" Донецької області. Потім їх везуть автобусами до російського Таганрога, а звідти вже потягами розвозять по Росії – до Омської, Томської областей, Пермського краю.

Є випадки вивезення українців на Сахалін.

Нагадаємо, окупанти насильно вивезли з Маріуполя до РФ або до "ОРДЛО" від 20 до 30 тисяч городян.

Читайте також: