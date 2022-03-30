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Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців

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Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців

Associated Press

Кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців. 

Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до росії", - написала Денісова.

За її даними, кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей. Так, перші 90 тисяч забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18-го лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.

Спершу, за словами Денісової, люди потрапляють до так званих "фільтраційних таборів" Донецької області. Потім їх везуть автобусами до російського Таганрога, а звідти вже потягами розвозять по Росії – до Омської, Томської областей, Пермського краю. 

Є випадки вивезення українців на Сахалін.

Нагадаємо, окупанти насильно вивезли з Маріуполя до РФ або до "ОРДЛО" від 20 до 30 тисяч городян.

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