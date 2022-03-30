Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців

Кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.
Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.
"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до росії", - написала Денісова.
За її даними, кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона людей. Так, перші 90 тисяч забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18-го лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.
Спершу, за словами Денісової, люди потрапляють до так званих "фільтраційних таборів" Донецької області. Потім їх везуть автобусами до російського Таганрога, а звідти вже потягами розвозять по Росії – до Омської, Томської областей, Пермського краю.
Є випадки вивезення українців на Сахалін.
Нагадаємо, окупанти насильно вивезли з Маріуполя до РФ або до "ОРДЛО" від 20 до 30 тисяч городян.
Читайте також: