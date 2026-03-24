Нова тактика окупантів: чому Росія перейшла на денні обстріли та куди цілять дрони-вбивці

Пошкоджені житлові багатоповерхівки у Полтаві внаслідок нічної атаки 24 березня / © Суспільне

Росія змінила тактику і перейшла до масованих денних атак, тероризуючи українські міста по всій країні рекордною кількістю безпілотників. Під ударом опинилися житлові будинки, вокзали та навіть цивільний транспорт, що змушує екстрені служби та залізницю працювати в режимі посиленої безпеки.

Росіяни завдали масованого удару по низці обласних центрів України

Під час масованого обстрілу України армія РФ вдалась до нової тактики: росіяни тепер атакують українські міста не тільки вночі, але й вдень.

У ніч проти 24 березня РФ масовано атакувала Запоріжжя ракетами та дронами. Унаслідок комбінованого удару одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки, магазин і промисловий об’єкт. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

Згодом росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю вдень. Відомо, що ворог атакував місцеву АЗС, внаслідок атаки постраждав чоловік.

Наслідки ворожого обстрілу у Запоріжжі 24 березня

У Дніпрі російський дрон влетів у багатоповерхівку в одному з районів міста. В Запорізькій ОВА повідомляють, внаслідок ворожого удару дістали поранень 13 людей. Троє з них госпіталізовані.

Пошкоджений будинок у Дніпрі / © Олександр Ганжа

Окрім того, упродовж дня ворог тероризував усю область.

«Ворог майже 40 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією», — йдеться у повідомленні.

Також, удень 24 березня в Києві та області пролунали потужні вибухи. Столицю атакували російські безпілотники.

Окрім того, вдень російський дрон атакував історичний центр Львова. Ще одне влучання ворожого дрона у житловий будинок зафіксували на Сихові. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади на Львівщині.

Російський дрон атакував історичний центр Львова

На Івано-Франківщині внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пологового будинку, внаслідок удару загинув нацгвардієць з дитиною.

На Хмельниччині під удар потрапив Шепетівський район — там відомо про одного пораненого чоловіка.

На Тернопільщині протягом дня активно працювала ППО, збиваючи ворожі дрони. Через удар по енергооб’єктах в області фіксують перебої зі світлом.

Вибухи лунали й у багатьох інших регіонах України, зокрема у Вінниці, Житомирі та Чернігові. У Вінниці внаслідок атаки загинув чоловік, понад десяток людей — постраждали.

У Повітряних силах прокоментували масовану атаку 24 березня

Як повідомляють Повітряні сили, лише в денний період, від 09:00 до 18:00, противник запустив 556 ударних БпЛА. Вони заходили переважно з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області. Українські сили ППО знищили або подавили 541 ворожий безпілотник.

«Велика кількість безпілотників залітали з півночі (Чернігівська та Сумська область), вони фактично рухались колонами. Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина і західні регіони від Хмельницька до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби», — зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі «Українській правді».

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат / © ТСН

Речник Повітряних сил зауважив, що для відбиття атаки були задіяні всі сили: авіація, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи. Він також наголосив, що окрім дронів, окупанти продовжують активно бити керованими авіабомбами (КАБами) по прифронтових районах на сході та півночі країни.

Росіяни змінюють тактику — українців попереджають про денні обстріли та нову зброю окупантів

Експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляє, що ворог шукає вразливі місця в українській обороні, і задля цього змінив тактику. Він попереджає, що росіяни можуть обстрілювати Україну не лише дронами, а й ракетами.

Водночас експерт зауважив, що наразі ворог застосовує підхід із розтягненням ударів у часі.

Тим часом начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни під час нічної атаки застосували велику кількість безпілотників, які летіли з восьми різних напрямків. За словами Ігната, що окупанти мають типові маршрути, «розуміючи, де можуть бути слабкі місця».

«Противник використовує БпЛА різних типів, десятки різних типів. Звісно, основна проблема для Сил оборони — це «Шахеди», особливо небезпечні дрони з каналами управління», — зауважив Ігнат.

Раніше експерт центру «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в етері «Київ 24» повідомляв, що окупанти почали фарбувати «Шахеди» у білий колір. За словами експерта, світле забарвлення безпілотників може вказувати на їхнє використання призначення саме для світлої пори доби.

Окрім того, російські війська модернізували дрони-приманки типу «Гербера», оснастивши їх шрапнельними бойовими частинами від 152-мм снарядів. Про це повідомив експерт групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Хоча ці безпілотники зазвичай використовують для відволікання ППО, тепер вони стали смертоносною зброєю. За словами експерта, головна небезпека полягає у здатності дрона детонувати в повітрі, накриваючи шрапнеллю велику площу. Це становить загрозу як для військових та неброньованої техніки, так і для цивільних.

Армія РФ розширює географію ударів та обирає нові цілі

За даними моніторингових каналів, центральний залізничний вокзал Києва може стати однією з головних цілей нової повітряної атаки РФ.

Проте в компанції «Укрзалізниця» наголосили, що «Київ-Пасажирський» залишається пріоритетною мішенню ворога від самого початку повномасштабного вторгнення.

«1489-й день повномасштабної війни, коли київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій і концентрацію. Продовжуємо рух», — повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Водночас «Укрзалізниця» суттєво посилює заходи безпеки через зміну тактики ворога, який почав цілеспрямовано атакувати пасажирські потяги. голова правління товариства Олександр Перцовський наголосив, якщо раніше під прицілом була нерухома інфраструктура, то тепер росіяни полюють безпосередньо на вагони з людьми.

«Укрзалізниця» посилює заходи безпеки / © "Укрзалізниця"

Окрім того, армія РФ цілеспрямовано атакує автомобілі екстреної медичної допомоги у прифронтових районах України, зазначає РБК-Україна. Видання зазначає, що від початку повномасштабної війни зафіксовано численні випадки, коли «швидкі» ставали ціллю ворожих атак.

В РНБО назвали протидію новій тактиці РФ

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ прагне перейти до цілодобових атак «шахедами» — плану, який ворог готував ще на 2025 рік. Наразі окупанти використовують накопичені раніше ресурси, проте вийти на стабільний режим безперервних пусків їм поки не вдається.

За словами Коваленка, такі дії підтверджують намір Кремля продовжувати війну проти тилу та нарощувати потужність ВПК для майбутнього виснаження ППО країн НАТО. Він наголосив, що знищення російських виробничих ланцюжків має стати глобальним пріоритетом.

«Руйнація російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом не тільки України. Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях», - заявив Коваленко.

Нагадаємо, навесні 2026 року російські окупаційні війська розпочали масштабну наступальну операцію, активізувавши штурмові дії майже по всій лінії зіткнення. Як зазначав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворог намагається реалізувати стратегію виснаження української оборони, попри колосальні втрати в техніці та живій силі.

