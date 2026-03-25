Російська атака дронами по Україні

Російські атаки по Україні 23–24 березня свідчать про помітну зміну її ударної тактики: тепер агресорка здатна довше утримувати загрозу для більшої кількості регіонів та завдавати більшого впливу саме по цивільних територіях. Імовірно, Москва намагається використати глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також ситуацію на Близькому Сході, щоб посилити свою кампанію ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Атака на Україну 23–24 березня — що відомо

Росія протягом 23–24 березня здійснила масовану серію атак по Україні, застосувавши майже тисячу дронів і ракет — це найбільший подібний удар за весь період повномасштабної війни. За даними Повітряних сил, від 18:00 23 березня до 09:00 24 березня було випущено 426 засобів ураження, а протягом наступних дев’яти годин — ще 556 безпілотників.

У нічний період російські війська використали 392 ударні дрони різних типів, а також 34 ракети. Українська ППО знищила 256 дронів і 25 ракет. Удень 24 березня ракетних запусків не фіксували, однак Сили оборони збили 541 із 556 безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, денні атаки охопили більшу територію, ніж нічні, а значну частину дронів запускали з північного напрямку. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що всі сім балістичних ракет були націлені на райони поблизу фронту в Запорізькій і Полтавській областях, і їх перехопити не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час нічних обстрілів під ударом опинилися 11 областей, унаслідок чого загинули щонайменше четверо мирних жителів. За словами українських посадовців, пошкоджень зазнала цивільна, енергетична та транспортна інфраструктура в низці регіонів, зокрема в Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій і Запорізькій областях.

Окрім цього, вдень 24 березня російські сили атакували об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО у Львові. Ударні дрони влучили в ансамбль Бернардинського монастиря в центрі міста, спричинивши пожежу. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що оцінка збитків ще триває.

Росія змінила тактику ударів по Україні — в чому її суть

«Серія атак 23–24 березня свідчить про суттєву зміну тактики РФ, яка дозволяє довше утримувати загрозу для більшої кількості регіонів і водночас сильніше впливати на цивільну інфраструктуру», — пояснили аналітики ISW.

Радник Міноборони України з питань технологій і експерт із БпЛА та РЕБ Сергій Бескрестнов «Флеш» зауважив, що розтягування ударів у часі, ймовірно, спрямоване на пошук вразливих місць української системи ППО.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія тривалий час накопичувала ресурси для проведення більш тривалих атак і свідомо б’є по цивільній інфраструктурі по всій території України, зокрема у Дніпрі, Львові, Івано-Франківську та Вінниці.

Російські сили часто роблять паузи в ракетних обстрілах, щоб накопичити боєзапас і згодом застосувати його разом із великою кількістю дронів, намагаючись перевантажити українську ППО. Ймовірно, за таким самим принципом накопичуються і далекобійні безпілотники для масованих атак у потрібний момент.

Раніше повідомлялося, що Росія планувала до осені 2025 року досягти можливості одночасного застосування понад тисячі засобів ураження, і атака 23–24 березня стала максимально близькою до цього показника. Також подібні удари часто синхронізуються з періодами міжнародних переговорів — зокрема, ця атака відбулася після українсько-американських консультацій 21–22 березня у Флориді.

РФ намагається використати дефіцит ракет до Patriot

«Зростання масштабів і різноманітності російських ударів підкреслює критичну важливість західної допомоги Україні, особливо сучасних систем ППО, таких як американські Patriot, які здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети, а також інших засобів протиповітряної оборони для створення комплексного захисту», — наголосили аналітики.

В ISW також оцінили, шо, ймовірно, Росія намагається використати глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot, а також ситуацію на Близькому Сході, щоб посилити інтенсивність своїх ударів по Україні.

Зміна тактики атак по Україні — останні новини

Після ударів по Україні 23–24 березня Коваленко заявив, що Росія намагається вийти на підготовлений від 2025 року режим цілодобових атак «Шахедами», проте через брак ресурсів не може робити це стабільно. Агресор прагне не лише виснажити український тил, а й наростити виробництво для потенційного перевантаження ППО країн НАТО. Коваленко наголосив, що руйнація російського ВПК має стати світовим пріоритетом.

За словами військового експерта Олега Жданова, нова тактика РФ полягає у розтягуванні атак у часі: після нічних ударів по сходу та півдню дрони-розвідники «Гербера» вивчали небо над Києвом, а вранці почалася друга хвиля нальоту. Це робиться для виснаження ППО та паралізації життя мегаполісів у робочі години. Головною ціллю залишається енергосистема, зокрема ТЕЦ та підстанції. Жданов прогнозує, що ворог здатний підтримувати такий темп із періодичністю раз на 7–14 днів, залежно від швидкості постачання іноземних комплектувальних.