Деокупація Донеччини: у Лиманській і Святогірській громадах звільнено 40 населених пунктів

Туди вже починає повертитися нормальне життя.

У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. У звільнені міста і села поступово повертається життя.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції України.

"На сьогодні в Донецькій області звільнено 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській територіальних громадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи", – йдеться в заяві.

В деокупованих громадах наразі проводяться обстеження зруйнованих будинків та відбувається пошук їхніх власників. Зазначається, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель.

Водночас у селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. У Святогірську працюють над відновленням мобільного зв’язку.

Жителям громад почала також надходити гуманітарна допомога: предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень.

"Тривають нарахування соціальних виплат населенню. У звільнених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через "Укрпошту" вже видав понад 8 млн гривень", – йдеться в повідомленні міністерства.

Окрім того, жителям громад виплачують одноразову допомогу від Товариства Червоного Хреста України.

Деокупація Донеччини

ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ. Військові зайшли до населеного пункту та виклали звідти фото і відео. Згодом деокупацію населеного пункту підтвердили в Нацгвардії.

Лиман українські військові звільнили 1 жовтня, піднявши в місті український прапор. Зараз там відбувається масштабне розмінування, тож людям поки не рекомендують повертатися додому.

Зауважимо, що в Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань, які з'явилися в період окупації. Росіяни рили траншеї та ховали там загиблих цивільних.

7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих у період російської окупації.

Обов'язкова евакуація триває: з Донеччини вивезли понад 22 тисячі жителів

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