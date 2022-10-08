Деокупація Донеччини: у Лиманській і Святогірській громадах звільнено 40 населених пунктів

Туди вже починає повертитися нормальне життя.
У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. У звільнені міста і села поступово повертається життя.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції України.
"На сьогодні в Донецькій області звільнено 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській територіальних громадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи", – йдеться в заяві.
В деокупованих громадах наразі проводяться обстеження зруйнованих будинків та відбувається пошук їхніх власників. Зазначається, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель.
Водночас у селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. У Святогірську працюють над відновленням мобільного зв’язку.
Жителям громад почала також надходити гуманітарна допомога: предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень.
"Тривають нарахування соціальних виплат населенню. У звільнених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через "Укрпошту" вже видав понад 8 млн гривень", – йдеться в повідомленні міністерства.
Окрім того, жителям громад виплачують одноразову допомогу від Товариства Червоного Хреста України.
Деокупація Донеччини
ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ. Військові зайшли до населеного пункту та виклали звідти фото і відео. Згодом деокупацію населеного пункту підтвердили в Нацгвардії.
Лиман українські військові звільнили 1 жовтня, піднявши в місті український прапор. Зараз там відбувається масштабне розмінування, тож людям поки не рекомендують повертатися додому.
Зауважимо, що в Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань, які з'явилися в період окупації. Росіяни рили траншеї та ховали там загиблих цивільних.
7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих у період російської окупації.
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