Деокупація Донеччини: у Нацгвардії підтвердили звільнення Святогірська (фото, відео)

У Нацгвардії підтвердили, що українські Сили оборони увійшли до Святогірська на Донеччині.

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Сході і зайшли до Святогірська Донецької області.

Фото українських захисників, які фотографуються у Святогірську, сьогодні з'явилися у Мережі.

Так, спочатку журналіст Левко Стек опублікував фото нацгвардійця Віталія Марківа у Святогірську. Крім того, у соцмережах з'явились фото українського прапора перед входом до міської ради.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Згодом, на відео, яке опублікувала пресслужба Нацгвардії, Марків розповідає, що "підрозділи Національної гвардії, Збройних сил та Територіальної оборони України зайшли у місто Святогірськ".

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково за нами", - сказав відомий нацгвардієць.

На інших фото та відео від підписника, чий батько визволяв місто, видно масштаби руйнувань, завданих окупантами. Зокрема, на кадрах - один з готелів Святогорська, де базувалися окупанти. Будівля зазнала значних пошкоджень, після загарбників залишилися гори сміття, пошкоджене майно, вибиті вікна та двері.

Нагадаємо, що місто Святогірськ на Донеччині було окуповане росіянами у червні. Мер міста Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру у державній зраді.

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