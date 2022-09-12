Деокупація Харківщини: ЗСУ підняли прапор України у ще одному селі на кордоні з РФ (відео)

Український боєць встановив прапор на вишці у селі Тернова.
Збройні сили України вийшли до кордону із Росією у Харківській області поблизу села Тернова.
Відповідне відео опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У ролику показано, як боєць з 14-ї окремої механізованої бригади встановлює прапор на вишці у селі.
"14 окрема механізована бригада дійшла до кордону в Харківській області з Російською Федерацією, село Тернове, заходила шоста рота 14 бригади", – сказав захисник, який встановлював прапор.
Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на звільнених територіях.
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