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Деокупація Херсона від окупантів дозволить Україні просунутися у питанні щодо вступу до НАТО - Фейгін

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Деокупація Херсона від окупантів дозволить Україні просунутися у питанні щодо вступу до НАТО - Фейгін

Фото: Getty Images

Повне звільнення Херсона від російських окупантів дасть Україні привілеї для просування вступу до Північноатлантичного альянсу.

Повне звільнення Херсона від російських окупантів дозволить Україні просунутися у питанні щодо вступу до НАТО.

Про це в ефірі “24 каналу” повідомив російський політик і правозахисник Марк Фейгін.

За його словами, подібний план є цілком фантастичним, але реальним.

“Зараз немає нічого такого, що б можна було назвати фантастичним. Хто ж вірив у війну Росії проти України? Хоча ми всі про це знали. Але багато хто хотів думати, що цього не буде. Так і тут, все можливо в нових умовах і обставинах”, – каже Марк Фейгін.

Він також додав, що деокупація територій може бути своєрідним частковим вступом до НАТО на умовах, що Україна отримає гарантії безпеки щодо застосування проти неї ядерної зброї. Альянс  же зобов'язується не вступати у війну проти РФ, але продовже допомагати Україні.

Нагадаємо, що окупанти планують запустити нові фейки про Маріупольський драмтеатр.

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