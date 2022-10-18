Деокупація Херсона: Жданов повідомив про жорсткі бої та відсутність дедлайнів

Ситуація під Херсоном складна, але ЗСУ докладають значних зусиль.
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ситуація під Херсоном доволі складна, там тривають жорсткі бої, тож поки неможливо прогнозувати терміни деокупації обласного центру.
Про це Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.
Він поінформував, що російські військові невеликими партіями, але все ж намагаються забезпечувати угруповання в Херсоні боєприпасами.
"Ми жодних дедлайнів не даємо. Чому? Тому що ситуація там дуже складна. Росіяни самі, війська – потрібно констатувати той факт, що вони на горбу по одному снаряду, але вони несуть і намагаються постачати це угруповання. До речі, в районі Херсона вони кидають труби по Дніпру, щоб перекачувати паливо", – описав ситуацію військовий експерт.
Він також розповів, що попри численні удари з боку ЗСУ по Каховському мосту, окупанти проклали там три одноколійні танкові переходи. Тож тепер ворог таким чином перекидає техніку на лівий берег Дніпра, а захисники України намагаються знищувати її під час переправлення.
"Вони встигли перегрупуватися і вивести вперед повітряно-десантні війська. Там бойові дії йдуть дуже жорсткі. І на сьогодні необхідно дочекатися, що нам скаже Генеральний штаб, коли вони матимуть певні успіхи. Скажу так: зусилля там дуже сильні з боку Збройних сил України, бої йдуть дуже жорсткі", – зазначив Жданов.
Він додав, що на сьогодні ще зарано говорити про оперативне оточення окупантів українськими військами.
Деокупація Херсонщини: останні новини
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що російські окупанти розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. Так, до окупованого Криму вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
ЗСУ можуть вибити російських військових із Херсона протягом наступних декількох тижнів, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
Водночас військовий експерт Роман Світан прогнозує, що "ми найближчим часом спостерігатимемо відхід росіян" із правого берега Дніпра.
Інформаційна тиша, яка спостерігається останнім часом навколо контрнаступу ЗСУ на півдні, може означати, що "відбувається щось велике". З таким припущенням виступив американський професор Майкл Кларк.
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