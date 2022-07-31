Деокупація Криму буде ефективнішою: в Україні відповіли РФ на звинувачення у вчиненні вибуху в Севастополі

Кілька годин тому в кремлівських засобах інформації заявили, що у Севастополі рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів бойовий дрон і пролунав вибух, йдеться в ТСН.

Також повідомляють, що п’ятеро окупантів звернулось по допомогу до лікарів, а святкові заходи, які мали відбуватись вдень у Севастополі, скасували.

Район навколо штабу перекрили поліетиленовою стрічкою, там працюють слідчі. На фотографіях з місця події видно розбите скло, але вікна цілі. ФСБівці вже звинуватили в усьому Збройні сили України. Однак в Україні кажуть про протилежне. Керівник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уже назвав ці заяви рашистів - провокацією.

«Деокупація українського Криму та всіх українських місць у тимчасово окупованому Криму точно відбуватиметься зовсім інакше та з набагато більшою ефективністю. Наразі впевнений, що це чергова провокація російської сторони. Тим більше на фоні тих жахливих повідомлень, які приходять до нас щодня. Підрозділ інформаційно-психологічний спецоперацій РФ дуже часто використовують цей прийом – інформаційне алібі» - заявив він.

Нагадаємо, що у Криму жителі стали непокоїтися через бойові дії, які можливі на території пів острова. До кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни стає реальністю.

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