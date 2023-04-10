Деокупація Криму: коли та як Україна може звільнити півострів 

Наразі обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.
Неминучість звільнення захопленого Росією 2014 року українського півострова як мінімум значно наблизилась у часі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.
"Ми розуміємо зараз, що Крим політико-дипломатичним шляхом звільнити не можемо, а звільняти нам територію треба. Тому ми використовуємо той шлях, який для нас буде максимально оптимальним на певний момент", - сказала вона.
Саме тому, за словами Ташевої, наразі обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.
"Чи хочемо ми мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "я б хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури тощо", - додала вона.
Ташева не виключила, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, скажімо, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії наступний варіант.
"Давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом", - пояснила Ташева.
Нагадаємо:
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.
- очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.
- західні ЗМІ пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.
- у Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому
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