Деокупація Криму: коли та як Україна може звільнити півострів 

Неминучість звільнення захопленого Росією 2014 року українського півострова як мінімум значно наблизилась у часі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Ми розуміємо зараз, що Крим політико-дипломатичним шляхом звільнити не можемо, а звільняти нам територію треба. Тому ми використовуємо той шлях, який для нас буде максимально оптимальним на певний момент", - сказала вона.

Саме тому, за словами Ташевої, наразі обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.

"Чи хочемо ми мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "я б хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури тощо", - додала вона.

Ташева не виключила, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, скажімо, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії наступний варіант.

"Давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом", - пояснила Ташева.

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