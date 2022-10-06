Деокупація Луганщини: Гайдай пояснив важливість Кремінної для контрнаступу

Кремінна на Луганщині є дуже хорошим плацдарм для розвитку наступу на будь-якому напрямку у сторону Рубіжного, Старобільська і т.д.

Місто Кремінна на Луганщині – дуже хороший плацдарм для розвитку українського контрнаступу і звільнення всієї території області.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай визнав, що дійсно, було звільнено декілька населених пунктів Луганщини, але відмовився їх називати.

"Справа в тому, що як тільки ми називаємо звільнені населені пункти, іноді армія РФ відступає і не доповідає своєму командуванню. А як тільки це виходить у публічну площину, то там від злоби вони "насипають" що тільки можуть. Нароблять біди і військовим і цивільним", – каже голова ОВА.

За його словами, українські військові перебувають на підступах до Кремінної. Саме місто Гайдай назвав дуже хорошим плацдарм для розвитку наступу на будь-якому напрямку.

"Звідти можна йти у сторону Рубіжного, на Старобільськ і т.д. Це хороший плацдарм, і якщо на ньому закріпитися, то можна розвивати наступ на будь-якому напрямку", – зазначив він.

За словами голови ОВА, російські офіцери втекли з Кремінної та залишили там одних мобілізованих з окупованої Луганщини. А саме командування РФ на Луганщині затикає дірки "чмобіками" та ПВК "Вагнера", зокрема завербованими зеками.

Нагадаємо, що українська армія впевнено просувається на територію Луганщини після своїх успіхів на Харківщині та Херсонщині. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

Так, 5 жовтня Гайдай повідомив про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися. Сьогодні, 6 жовтня, ЗСУ звільнили Греківку на Луганщині.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що у межах деокупації Луганської області подальший наступ українські війська проводитимуть на окупантів у Сватовому. Це місто відкриває контроль над оперативними просторами. За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ мають всі шанси отримати перемогу у Сватовому.

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