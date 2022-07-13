Деокупація України: експерт розповів, що вплине на терміни, і спрогнозував перебіг подій

Терміни деокупації України визначаться рівнем підготовки проведення наступальних дій оперативного рівня на Херсонському напрямку. Задля цього необхідно забезпечити оборону у східній операційній зоні та отримати швидше і більше західної зброї.

Після цього Україна виконає оборонну операцію та почне створення стратегічного резерву для проведення контрнаступальної операції зі звільнення території від противника.

Про це ексзаступник голови Генштабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

"Терміни визначаться рівнем підготовки проведення наступальних дій оперативного рівня на Херсонському напрямку. Тобто задача верховного головнокомандувача щодо цього поставлена. Розробляються відповідні плани не лише у Збройних силах, а й у державі по Силах оборони. Ну, і Генеральний штаб розробляє безпосередньо воєнні дії на цьому напрямку і не тільки. Тому що, аби бути успішними в наступальних діях на Херсонському напрямку, необхідно забезпечити щонайменше оборонні успішні дії у східній операційній зоні, де противник зосереджується і намагається організувати подальший наступ та захоплення Донецької області", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що готовність України до таких дій пов’язана з тим, наскільки швидко та масовано буде організоване постачання сучасного ефективного озброєння. Треба посилювати можливості завдавання противнику втрат.

"Більше того, у зв’язку з тим, що продовжуються ракетні обстріли по території нашої держави, вдається керівництво союзників, перш за все американців, посунути до підходу, щоби були поставлені відповідні ракети більшого радіусу дії – ті ж HIMARS (ракети радіусом дії до 300 км – ред.)" – зауважив Романенко.

Він наголосив, що надана Україні кількість HIMARS наразі стратегічно не вирішує питання.

"Вона (кількість HIMARS – ред.) зародила таке зерно щодо того, що воно повинно зрости, розростися і тоді дасть ефект рівня спершу оперативного, який дозволив вирішувати питання на Харківському напрямку і не тільки: там є заклади на Запоріжжі по деокупації, а перерости в те, що ми виконаємо свою оборонну операцію. Це означає зупинити просування противника протягом усього фронту, змусити їх перейти до оборони, використовуючи цей час для створення стратегічного резерву, який використовуватиметься для проведення контрнаступальної операції зі звільнення нашої території від противника", – розповів ексзаступник голови Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Самір Пурі вважає, що Слов'янськ та Краматорськ найближчим часом стануть ключовими містами, де розгорнуться головні події війни.

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