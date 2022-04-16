"Деокуповано вже 918 населених пунктів": Зеленський розповів про відновлення на визволених територіях

"Деокуповано вже 918 населених пунктів": Зеленський розповів про відновлення на визволених територіях

У багатьох населених пунктах проводиться розмінування.

В Україні вже визволено від російських окупантів 918 населених пунктів. Там відбувається розмінування та відновлення інфраструктури.

Про це у вечірньому зверненні 15 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади", - сказав Зеленський.

У третині звільнених населених пунктів створили гуманітарні штаби.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це справді можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів у всій нашій країні", - наголосив президент.

Також триває відновлення автомобільних доріг та залізничного сполучення. Від 16 квітня має відновитися залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області.

"Команди "Укравтодору" та "Укрзалізниці" працюють достатньо ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди", - зазначив Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

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