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Деокуповану територію України допомагають розміновувати спеціалісти з усього світу - ДСНС

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Деокуповану територію України допомагають розміновувати спеціалісти з усього світу - ДСНС

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Деокуповану територію України допомагають розміновувати спеціалісти з усього світу.

Щодня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це 11 травня під час брифінгу повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Боднар. 

"Активно ДСНС співпрацює з США, Канадою, Великобританією, Данією, Норвегією та іншими країнами. Вони готові залучити свої команди до розмінування. Вже зараз розгортається діяльність операційних команд Данської ради у справах біженців. ДСНС надає всіляку підтримку цій команді", - повідомив Боднар. 

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області ворог найбільше замінував кладовища

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