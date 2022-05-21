Депортація маріупольців: мешканці вже в автобусі дізнаються про "евакуацію" до Росії (відео)

Окупанти блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації".
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео,, як відбувається "евакуація", а точніше – депортація жителів Маріуполя російськими загарбниками.
Маріупольцям уже в автобусах повідомляють, що їх везуть до Росії.
"Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне (село Безіменне - ред.) Новоазовського району і потім на Росію. Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації". 21 сторіччя. Центр Європи. Депортація цивільних. Сюрреалізм перетворився на реальність в Маріуполі", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, останні захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі".
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