Депортованому з Маріуполя підлітку в Росії вручили повістку – адвокатка

Богдана Єрмохіна, якому зараз 17 років, примусово депортували з окупованого Маріуполя до Росії у травні 2022 року. Днями у Росії неповнолітньому хлопцеві вручили повістку.

Про це розповіла його адвокатка з України Катерина Бобровська.

Спочатку військові РФ вивезли Богдана до окупованого Донецька, а звідти – до дитячого санаторію "Поляна" у Московські області.

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. З того часу він жив у прийомній родині.

"Незважаючи на те, що Богдану ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Я не маю жодних сумнівів, що є у планах російської влади щодо Богдана. Через два тижні Богдану виповниться 18 років, він стане повнолітнім і, ймовірно, його відправлять до російської армії", – йдеться у заяві адвокатки.

Після депортації у травні 2022 року Богдан Єрмохін зробив кілька неуспішних спроб повернутися до Україну. В Росії йому видали російський паспорт.

Також відомо, що після депортації до Росії Богдана передали під опіку до сім'ї ветерана чеченської війни Ірини Рудницької.

Після цього хлопець звернувся до Катерини Бобровської з проханням допомогти повернутися до України.

Нагадаємо, під час зустрічі на Мальті делегація Канади запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

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