"Депортують людей, ґвалтують жінок": Зеленський у зверненні до парламенту Данії розповів про звірства РФ

Президент України закликав на рівні Євросоюзу підняти питання про солідарність у захисті свободи та людяності.

Президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії. Серед іншого він перерахував злочини, які країна-агресорка вчиняє на українських землях.

"Що можна сказати про захист прав людини чи про свободу на європейському континенті, якщо немає такого злочину проти людей і людяності загалом, який би не скоїли окупанти?

Вони депортують наших людей на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством. Вони вивезли до Росії вже більше двох тисяч дітей, і ми не знаємо - де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є у них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей?

Рівень зла, який принесли на нашу землю, нормальній людині було би просто неможливо уявити! І тому я закликаю вас на рівні Євросоюзу піднімати питання про солідарність у захисті свободи, у захисті людяності", - сказав Зеленський.

Читайте також: