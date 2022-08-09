Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Депутат Держдуми привіз в Оленівську колонію "експертів" з Нікарагуа та КНДР

Дата публікації
Перегляди
868
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Депутат Держдуми привіз в Оленівську колонію "експертів" з Нікарагуа та КНДР

Скриншот з відео

Депутат Держдуми Росії, голова партії ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що відвідав колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських полонених і скоїли теракт.

Цікаво, що депутат привіз зі собою "команду об'єктивних міжнародних експертів" з Нікарагуа та найзакритішої країни світу – Північної Кореї.

Про це Слуцький повідомив у Мережі.

"Сьогодні ми маємо особливо представницьку команду об'єктивних міжнародних експертів з низки, передусім, європейських країн, а також представників Нікарагуа, КНДР – майже всі континенти сьогодні в Оленівці", – сказав депутат опублікованому відео.

Він також заяви, що до так званої групи "міжнародного експертного пулу" начебто входять ще й журналісти та аналітики із Франції, Італії, Німеччини, Сербії. 

За словами Слуцького, всі вони "змогли на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, у тому числі полоненими, що вижили після ракетної атаки".

Нагадаємо, в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") заявив, що для вбивства українських полонених в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
868
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація