Депутат Держдуми привіз в Оленівську колонію "експертів" з Нікарагуа та КНДР

Депутат Держдуми Росії, голова партії ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що відвідав колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських полонених і скоїли теракт.

Цікаво, що депутат привіз зі собою "команду об'єктивних міжнародних експертів" з Нікарагуа та найзакритішої країни світу – Північної Кореї.

Про це Слуцький повідомив у Мережі.

"Сьогодні ми маємо особливо представницьку команду об'єктивних міжнародних експертів з низки, передусім, європейських країн, а також представників Нікарагуа, КНДР – майже всі континенти сьогодні в Оленівці", – сказав депутат опублікованому відео.

Він також заяви, що до так званої групи "міжнародного експертного пулу" начебто входять ще й журналісти та аналітики із Франції, Італії, Німеччини, Сербії.

За словами Слуцького, всі вони "змогли на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, у тому числі полоненими, що вижили після ракетної атаки".

Нагадаємо, в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") заявив, що для вбивства українських полонених в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

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