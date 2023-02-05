Депутат російської Держдуми відправився “на фронт”, але раптом опинився в іншому місці

Депутат Держдуми від путінської партії “Единая Россия” Дмитро Савельєв ще у грудні минулого року заявив, що вирішив приєднатися до російського “добровольчого батальйону “Вега” і воювати з “бандерівцями” в Україні. Нещодавно він виїхав потягом з Новосибірська разом із згаданим батальйоном.

Як повідомляє місцеве видання “Тайга Інфо” із посиланням на власні джерела, на війну депутат-путініст так і не потрапив.

Дорогою він потайки зійшов з поїзда, доїхав автомобілем до Омська і звідти вилетів до Москви. Аеропорт російський політик не випадково обрав подалі від міста, де його добре знають.

У Держдумі Савельєв входить до комісії з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії, до комісії з розгляду видатків федерального бюджету, спрямованих на забезпечення національної оборони, національної безпеки та правоохоронної діяльності, а також до комітету з безпеки та протидії корупції.

Нагадаємо, пенсіонерка з Москви під впливом російської пропаганди потайки від рідних вирішила поїхати на окупований Донбас, щоб працювати на польовій кухні на лінії фронту. Але через ожеледицю на вулиці не дісталася навіть до вокзалу.

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