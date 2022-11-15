Депутат розповів, за яких умов Україна може перекрити водопостачання до Криму

Воду до Криму можна буде перекрити одномоментно.

Перекрити воду, що надходить до окупованого Криму Північнокримським каналом, стане можливо після взяття під контроль України Таврійська.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Коли ми зможемо взяти під контроль місто Таврійськ, яке розташоване між Новою Каховкою та Каховкою, тоді можна говорити про перекриття води до Криму", - поясни він.

За словами депутата, в Таврійську розташована основна споруда Північнокримського каналу, на якій можна перекривати воду, що самопливом надходить на півострів.

Російські окупанти в Чаплинському районі "фактично на адмінмежі з Кримом" повністю зруйнували об'єкт Північнокримського каналу, який перекривав воду до Криму після його анексії Росією.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, розповів, коли у місті відновлять водопостачання.

Ситуація на півострові Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав залишити Крим тих росіян, які незаконно оселилися на тимчасово окупованому українському півострові.

Він попередив, що далі для співучасників російських злочинів буде тільки гірше і безвихідніше.

Видання Financial Times пише, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль три важливі дороги, зокрема до окупованого Криму, звідки російські війська постачають техніку та боєприпаси.

Російські окупанти почали рити окопи на півночі тимчасово окупованого Криму і це було зафіксовано на супутникових знімках.

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