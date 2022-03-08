Депутат Сейму Латвії приїхав до Києва і приєднається до тероборони (фото)

Латвієць захищатиме Україну від окупантів.
Чинний голова правового комітету Сейму і керівник правлячої фракції Консервативної партії Латвії Юріс Юраш приїхав до України, щоб захищати її від російських загарбників.
Про це 8 березня повідомив народний депутат Гео Лерос.
Він опублікував фото з Юрашем з центрального залізничного вокзалу Києва.
"Юріс Юраш – чинний Голова правового комітету Сейму і керівник правлячої фракції Консервативної партії Латвії приїхав в Україну, щоб вступити в легіон та захищати Україну від окупанта", - написав український нардеп під фото.
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