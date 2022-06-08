Депутата сільради Запорізької області заарештовано за співпрацю з окупантами

Депутата сільради Запорізької області заарештовано за співпрацю з окупантами

Підозрюваний добровільно погодився на пропозицію представників окупантів надавати допомогу у веденні бойових дій проти ЗСУ.

На Запоріжжі депутату сільської ради повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Велика Білозерка підозрюваний добровільно погодився на пропозицію представників збройних формувань Росії надавати допомогу у веденні ними бойових дій проти ЗСУ.

"За рахунок ресурсів місцевого сільгосппідприємства, яким депутат керує, він допоміг окупантам продуктами харчування, передав у користування власний автомобіль та забезпечив ворожу техніку паливно-мастильними матеріалами. Також він надав переносні дерев’яні споруди, якими російські військові укріпили контрольно-пропускний пункт для подальшого використання його у бойових діях проти ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Депутату повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, на Київщині судитимуть зрадника із села Перемога, який здав російським окупантам п'ятьох односельців із місцевої самооборони.

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