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Депутати Черкаської облради підписали відкритого листа про негайне закриття неба над Україною

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Депутати Черкаської облради підписали відкритого листа про негайне закриття неба над Україною

Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – ціна зволікання.

Депутати Черкаської обласної ради підписали відкритого листа до президентів США та Франції, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Великої Британії, Генсека НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО щодо негайного закриття неба над Україною. 

Нагадаємо, вчора, 4 березня, відбулася екстрена зустріч НАТО у Брюсселі, де обговорювалося питання створення безпольотної зони над Україною, однак країни-союзники таке рішення не підтримали. Аргументуючи свою позицію тим, що не бажають, аби літаки НАТО були в українському повітряному просторі, щоб запобігти ескалації й війна не поширилася за межі України.

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Звернення депутатів Черкаської обласної ради щодо закриття неба над Україною

Звернення депутатів Черкаської обласної ради щодо закриття неба над Україною

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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