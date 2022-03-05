Депутати Черкаської облради підписали відкритого листа про негайне закриття неба над Україною

Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – ціна зволікання.

Депутати Черкаської обласної ради підписали відкритого листа до президентів США та Франції, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Великої Британії, Генсека НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО щодо негайного закриття неба над Україною.

Нагадаємо, вчора, 4 березня, відбулася екстрена зустріч НАТО у Брюсселі, де обговорювалося питання створення безпольотної зони над Україною, однак країни-союзники таке рішення не підтримали. Аргументуючи свою позицію тим, що не бажають, аби літаки НАТО були в українському повітряному просторі, щоб запобігти ескалації й війна не поширилася за межі України.