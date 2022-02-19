Депутати від "Слуги народу" прибули в зону проведення ООС: фото

Депутати від "Слуги народу" прибули в зону проведення ООС: фото

Народні обранці проведуть моніторинг безпекової ситуації в регіоні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук та іншими нардепами прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, де останніми днями спостерігається загострення.

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Про у Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС", - написала вона.

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

За словами Палійчук, депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей та пошкодили 11 житлових будинків.

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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