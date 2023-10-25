Депутати ЄС пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану в Лівії – Politico

Йдеться про майже 150 одиниць конфіскованої у Лівії бронетехніки.

В Євросоюзі пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану торік біля берегів Лівії. Про таке рішення заявили депутати Європарламенту.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з дослідженням, опублікованим нідерландською телевізійною програмою RTL Nieuws, члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку українській армії.

Як пише видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих 2022 року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

Нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс попросив членів Європарламенту підписати лист до кінця робочого дня четверга, 26 жовтня.

"Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС", – йдеться у листі.

Зазначається, що у п’ятницю, 27 жовтня, лист буде надіслано державам-членам Комітету з питань політики та безпеки Європейської ради, який керує політикою безпеки, і Комітету європейського сприяння миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що надається Україні.

Нагадаємо, США передадуть Україні тисячі одиниць вилученого іранського озброєння.

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