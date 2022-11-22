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Депутати Європарламента пропонують визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Депутати Європарламента пропонують визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією

Фото: Associated Press

ПВК “Вагнера”, яка воює на стороні РФ проти України, можуть визнати терористичною організацією.

Угруповання “Вагнера” можуть визнати терористичною організацією. Прийняти таке рішення закликають усі депутати Європарламенту.

Про це пише видання Politico.

Як зазначається, європейські депутати закликають ЄС внести ПВК “Вагнера” до списку терористичних організацій. Найманці брали участь у різних військових конфліктах, в яких був зацікавлений фюрер Путін: в Україні, Сірії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.

Депутати Європарламенту скерували відповідний лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петеру Фіалі.

Депутати наголошують, що угрупування “Вагнера” треба визнати терористичною організацією з огляду на те, що вони порушують міжнародне право та як вони проявили себе у інших конфліктах.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

Очолює бойовиків близький до фюрера Путіна Євгеній Пригожин. Вони безпосередньо беруть участь у війні проти України та цивільного населення. Вербує ж Пригожин для війни засуджених громадян РФ

Поговорюють навіть, що Пригожин зробив ПВК "Вагнера" паралельною армією в РФ. Водночас саме угрупування в Росії немає жодного офіційного статуса. 

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Дата публікації
Перегляди
293
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