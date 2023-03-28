Депутатка РФ заявила, що окупант, у якого немає пів черепа, "знову рветься на фронт" (фото)

Поранений окупант не встає з ліжка та навіть не може говорити.

В Росії 34-річний солдат отримав серйозні поранення на війні проти України, лікарі видалили йому частину черепа, він вже три місяці не встає з ліжка, не розмовляє та харчується через трубку.

Проте депутатка від "Єдиної Росії" Жанна Рябцева заявила, що солдат знову "рветься на фронт", пише Telegram-канал Astra.

Фото/Telegram: Astra

"Незалежно від тяжкості поранень, усі рвуться назад на фронт… Наші люди", – написала вона.

Фото/Telegram: Astra

Також, за даними Astra, поранений солдат – сирота, у якого немає житла, і раніше саме Рябцева нібито пообіцяла допомогти йому з цим питанням. Проте під час візиту до лікарні депутатка так нічого і не повідомила про вирішення житлового питання.

Відомо, що Віктора Баутіна мобілізували восени 2022 року. Зараз солдата доглядає його брат-близнюк. Після випуску з дитбудинку обидва опинилися на вулиці.

Також повідомляється, що чиновники пропонували братам-сиротам заїхати до аварійного житла зі сміттям, без світла та з комунальним боргом у 2 млн рублів.

Фото/Telegram: Astra

Нагадаємо, в Росії мобілізували хворого чоловіка, він втік з частини, його засудили і тепер хочуть відправити воювати проти України.

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