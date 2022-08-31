Депутатка від "Слуги народу" розповіла, чи дозволять студентам виїжджати за кордон

Українським студентам поки не дозволили виїжджати за кордон.

Питання про дозвіл на виїзд з України поки не винесли на засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про терміни та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за інших. Так само, на жаль, не я приймаю це рішення. Я зробила все можливе, щоб воно було прийнято. І буду робити далі! Всі ваші нерви розумію, сама в такому ж стані", - написала Гришина.

Нагадаємо, Міноборони передало до Верховної Ради свої пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

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