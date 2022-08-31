Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Депутатка від "Слуги народу" розповіла, чи дозволять студентам виїжджати за кордон

Дата публікації
Перегляди
54
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Депутатка від "Слуги народу" розповіла, чи дозволять студентам виїжджати за кордон

Фото: УНІАН

Українським студентам поки не дозволили виїжджати за кордон.

Питання про дозвіл на виїзд з України поки не винесли на засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. 

"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про терміни та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за інших. Так само, на жаль, не я приймаю це рішення. Я зробила все можливе, щоб воно було прийнято. І буду робити далі! Всі ваші нерви розумію, сама в такому ж стані", - написала Гришина. 

Нагадаємо, Міноборони передало до Верховної Ради свої пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Читайте також:

Війна прийшла в підручники: які терміни з’являться в шкільній програмі

Війна прийшла в підручники: які терміни з’являться в шкільній програмі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація