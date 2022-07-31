Дергачі обстріляли касетними боєприпасами: із землі стирчать залишки реактивних ракет

На північ від Харкова, по сусідніх із обласним центром Дергачах, просто серед білого дня, рашисти вдарили касетними реактивними боєприпасами.

Від закінчення весни Дергачі - суто географічно, тилове місто-супутник Харкова, та відкотилася війна звідси не надто далеко, йдеться в ТСН.

«Ми на линии вогню. З 11 вечера до часу, чуємо, що стріляють, сюда стріляють», - кажуть люди.

По всьому місту, буквально на кожному кроці тут трапляються зруйновані споруди та вирви, від розривів важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Але, більшість руйнувань, кажуть місцеві жителі, доволі давні. «Останнім часом не було! Голосно, але прильотів не було сюди», - твердять місцеві.

Серія потужних розривів - у небі, напередодні, каже дядько Леонід, налякала усе місто. «Не одинокий, а кілька і дим пішов», - каже він.

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Той дим здійнявся, коли спалахнув гараж посеред щільної, приватної житлової забудови. Вогнеборці примчали доволі швидко й відбили у полум’я прилегли будинки. Натомість, сарай та гараж із автівкою згоріли. Власник знищеного майна певен, по Дергачах рашисти вдарили касетними боєприпасами. «Снаряди зривалися! У нас просто біля хвіртки труба стирчить, у нас всі луки перекопані і стирчить труба, чи воно там повибухало, чи не по вибухало. З хвіртки виходиш і прямо труба стирчить» , - розповідає чоловік.

Через вулицю, за зеленим лугом, що на ньому після атаки з’явилися понад півдесятка невеликих вирв, під парканом іншого приватного обійстя, просто у землі застрягла головна частина, од реактивної ракети.

Інша ракета увійшла в асфальт просто посеред центральної дороги. Ймовірно, вона повністю не розкрилась у повітрі й, принаймні частина смертоносних касет не спрацювали. Дядько Микола каже, ракети прилетіли й пролунали вибухи, щойно за околицею стих гул бойового літака.

Зухвало кружляти над звільненими районами Харківщини рашиські пілоти не наважуються та з дистанції, ракетами, здебільшого вздовж лінії фронту таки атакують.

Так само з значно більшої дистанції щоночі росіяни б’ють по Харківщині ракетами. Минулої ночі і знову з комплексів протиповітряної оборони С300, у дві хвилі рашисти вдарили по двом районам Харкова. Там спалахнули пожежі, зруйнувало будівлі та головне: минулося без загиблих. Принаймні, одну ракету - українським військовим протиповітряної оборони вдалося перехопити.

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