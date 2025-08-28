У Росії показали, як знищили український корабель "Сімферополь"

Український корабель (ілюстративне фото)

Міноборони Росії показало відео ураження українського корабля «Сімферополь» російським безекіпажним катером в гирлі Дунаю.

Про це повідомили у російських ЗМІ.

Відомо, що після цього удару загинула одна людина. Також тривають усунення наслідків атаки.

Міноборони РФ показало відео ураження українського корабля «Сімферополь».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська завдали удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу.

Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Проте кількох військових моряків шукають після удару. За словами речника, один член екіпажу, на жаль, загинув, ще декількох поранено. Раніше про удар по «Сімферополю» писало міноборони країни-агресорки Росії. Росіяни стверджували, що удар завдали, коли корабель стояв у гирлі Дунаю.