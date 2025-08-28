- Дата публікації
У Росії показали, як знищили український корабель "Сімферополь"
Російські пропагандисти показали відео ураження українського корабля «Сімферополь» у гирлі Дунаю.
Міноборони Росії показало відео ураження українського корабля «Сімферополь» російським безекіпажним катером в гирлі Дунаю.
Про це повідомили у російських ЗМІ.
Відомо, що після цього удару загинула одна людина. Також тривають усунення наслідків атаки.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська завдали удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу.
Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Проте кількох військових моряків шукають після удару. За словами речника, один член екіпажу, на жаль, загинув, ще декількох поранено. Раніше про удар по «Сімферополю» писало міноборони країни-агресорки Росії. Росіяни стверджували, що удар завдали, коли корабель стояв у гирлі Дунаю.