Держава компенсує витрати людям, які уже відновлюють зруйноване війною житло — Шмигаль

В українському уряді розраховують виплатити компенсації за рахунок арештованих та конфіскованих на Заході російських активів.

Українцям, які розпочали відновлювати зруйноване війною житло за власні кошти, будуть компенсовані витрати.

Про це повідомив у середу, 8 червня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль після низки нарад щодо заходів із відновлення України.

На темі зруйнованого житла очільник українського уряду акцентував окремо.

“Розуміємо, що українці, які повернулись у свої домівки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів — держава компенсує витрати”, - запевнив Шмигаль.

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За його словами, це буде зроблено відразу, щойно західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи.

Наразі Міністерству розвитку громад та територій доручили в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки щодо кожного будинку та квартири. Також уряд планує спростити порядок отримання такого документа.

Нагадаємо, після того, як Росія напала на Україну, уряд почав розробляти план термінового відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів.

Компенсація за втрачене житло: які документи потрібно подати

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