Держава має гарантувати, щоб один з батьків був виїзним: Маляр про військовий облік жінок

Заступниця міністра оборони зауважила, що з одного боку жінкам певних професій потрібно вставати на військовий облік, а з іншого – батьки зобов'язані забезпечити право на життя своїй дитині.

Через постійні ворожі обстріли в українських родинах повинен бути хтось, кому дозволено виїхати за кордон. Це необхідно для того, щоб батьки змогли виконати свої батьківські обов'язки та вивезти дітей в безпечне місце.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що багато жінок сьогодні змушені рятувати своїх дітей та вивозити їх за кордон.

Заступниця міністра оборони повідомила, що з одного боку жінкам певних професій потрібно вставати на військовий облік, а з іншого – батьки зобов'язані забезпечити право на життя своїй дитині. Саме тому держава повинна гарантувати, щоб хоча б один дорослий був виїзним.

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"Тому в цій ситуації, з огляду саме на ці реалії, логічно зробити для жінок постановку на облік саме добровільною, тих професій, які будуть в списку, і тоді жінки, яким треба буде вивозити дітей, не мають жодних обмежень і не будуть їх мати від 1 жовтня", – зазначила Маляр.

Своєю чергою, ті жінки, які є вмотивованими боронити країну, не матимуть жодних перешкод, щоб встати на військовий облік.

Нагадаємо, 7 вересня заступниця міністра оборони зробила важливу заяву для українок з приводу військового обліку.

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